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قصي خولي يكشف الاجواء المميزة في كواليس مسلسل &quot;القدر&quot;
قصي خولي يكشف الاجواء المميزة في كواليس مسلسل "القدر"
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قصي خولي يكشف الاجواء المميزة في كواليس مسلسل "القدر"

فن

2025-01-14 | 07:05
قصي خولي يكشف الاجواء المميزة في كواليس مسلسل "القدر"
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Aljadeed
قصي خولي يكشف الاجواء المميزة في كواليس مسلسل "القدر"

يواصل النجم السوري قصي خولي التألق في مسلسله الرمضاني "القدر"، كما يتفاعل الجمهور مع أحداثه المتسارعة.

في هذا السياق، قرر قصي أن يشارك محبيه لحظات من كواليس العمل، موضحًا في فيديو جديد أنه كان "بناءً على طلب الحبايب" من وراء الكواليس.
في فيديو مصوّر من أجواء باردة في تركيا، ظهر قصي خولي وهو يقود السيارة خلال تصوير أحد المشاهد، مؤكّدًا العلاقة الطيبة بينه وبين فريق العمل، وموجهًا تحياته للمشاهدين.

وأعرب عن أمله في أن تكون المشاهد التي يقدمها مع زملائه ممتعة وملهمة للجمهور، في ظل الكيمياء الكبيرة التي تجمعه بديمة قندلفت وبقية النجوم.

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