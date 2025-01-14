هاني شاكر يطل بعد غياب في الحلقة الاولى من الفصول الاربعة .. هل سيصمد بوجه الاسئلة النارية ؟

يطل امير الغناء العربي هاني شاكر بعد غياب طوبل عن الاعلام اللبناني في الحلقة الاولى من برنامج الفصول الاربعة مع الاعلامي علي ياسين ليتحدث بجرأة ومن دون قيود عن مراحل عدة في حياته (انكساراته ونجاحاته - حياته العاطفية والعائلية - الحنين الى الماضي وطفولته، ورده على كل الانتقادات القاسية التي واجهها في مسيرته).

