هاني شاكر يطل بعد غياب في الحلقة الاولى من الفصول الاربعة .. هل سيصمد بوجه الاسئلة النارية ؟
يطل امير الغناء العربي هاني شاكر بعد غياب طوبل عن الاعلام اللبناني في الحلقة الاولى من برنامج الفصول الاربعة مع الاعلامي علي ياسين ليتحدث بجرأة ومن دون قيود عن مراحل عدة في حياته (انكساراته ونجاحاته - حياته العاطفية والعائلية - الحنين الى الماضي وطفولته، ورده على كل الانتقادات القاسية التي واجهها في مسيرته).
سيواجه هاني في الحلقة نفسه أكثر من مرة بمراحل عمرية عدة من حياته من خلال الذكاء الاصطناعي، فكيف ستكون المواجهة بينه وبين ذاته ؟ وهل سيصمد بوجه الاسئلة النارية؟
تابعوا الحلقة الاولى من البرنامج غداً الاربعا عند الساعة التاسعة والنصف على تلفزيون الجديد بالتزامن مع قناة الجديد فن عبر اليوتيوب.