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السيدة الأولى نعمت عون بخطوة لافتة في القصر الجمهوري
السيدة الأولى نعمت عون بخطوة لافتة في القصر الجمهوري
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السيدة الأولى نعمت عون بخطوة لافتة في القصر الجمهوري

فن

2025-01-15 | 05:22
السيدة الأولى نعمت عون بخطوة لافتة في القصر الجمهوري
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Aljadeed
السيدة الأولى نعمت عون بخطوة لافتة في القصر الجمهوري

في خطوة غير مألوفة داخل القصر الجمهوري في بعبدا، بدأت السيدة اللبنانية الأولى نعمت عون، نشاطها بطريقة تعكس التغيير والانفتاح، حيث فاجأت الصحافيين والإعلاميين، بدردشة ودية أعقبها التقاط صور تذكارية معهم، بعد تغطيتهم لقاء الرئيس جوزاف عون مع رئيس الحكومة المكلف نواف سلام.

وفي التفاصيل، انتشرت صور ومقاطع فيديو تظهر استقبال الصحافيين، حيث طلبت السيدة الأولى تشغيل موسيقى في أرجاء قصر بعبدا، في مبادرة تهدف إلى خلق أجواء إيجابية ومريحة داخل القصر، كما قامت بتوزيع الشوكولا على الصحافيين.
وتفاعل المتابعون بشكل واسع مع الفيديو، حيث كتب احدهم:  "ما أجمل المرأة المفعمة بالحيوية و الحياة، تعكس إيجابيتها على كل شيء حتى الحجر"، وأضاف اخر: "سيدة راقية".

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