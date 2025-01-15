السيدة الأولى نعمت عون بخطوة لافتة في القصر الجمهوري

السيدة الأولى نعمة عون طلبت وضع موسيقى في أرجاء قصر بعبدا لإضفاء أجواء إيجابيّة في المكان pic.twitter.com/n2omf2Omep — Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) January 14, 2025

وفي التفاصيل، انتشرت صور ومقاطع فيديو تظهر استقبال الصحافيين، حيث طلبت السيدة الأولى تشغيل موسيقى في أرجاء قصر بعبدا، في مبادرة تهدف إلى خلق أجواء إيجابية ومريحة داخل القصر، كما قامت بتوزيع الشوكولا على الصحافيين.وتفاعل المتابعون بشكل واسع مع الفيديو، حيث كتب احدهم: "ما أجمل المرأة المفعمة بالحيوية و الحياة، تعكس إيجابيتها على كل شيء حتى الحجر"، وأضاف اخر: "سيدة راقية".