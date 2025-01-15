جمال سليمان يوجه رسالة للسوريين بعد عودته إلى بلده

وأعرب جمال سليمان في مقطع فيديو شاركه عبر حسابه على منصة التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن شكره وعرفانه بالجميل والفخر بكل السوريين والسوريات الذين التقاهم لدى وصوله إلى دمشق عبر مطار دمشق الدولي، فضلاً عن الناس الذين التقاهم في شوارع العاصمة السورية وفي مقهى الروضة ليلة أمس.وقال الفنان جمال سليمان إنه رغم التعب والثمن الباهظ الذي دفعته سوريا والسوريون، إلا أنه يرى الأمل والتطلع إلى المستقبل في عيون الناس، فضلاً عن أمنياتهم بأن تساعدهم الظروف على جعل سوريا عظيمة مجدداً.وتعهد جمال سليمان بأن يبقى ابن سوريا المخلص الصادق، وأن يقول رأيه، ولا يوجد في عقله وقلبه سوى المصلحة الوطنية العليا لسوريا.