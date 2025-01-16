رامي عياش يلتقي رئيس الجمهورية جوزاف عون..وهذا ما كشفه

وفي التفاصيل، أرفق رامي عياش المنشور بتعليق جاء فيها: "تشرفت بلقاء الرئيس العماد جوزاف عون، حيث تبادلنا الحديث حول دور لبنان الجامع لكل أبنائه، والتطلعات نحو مستقبل مشرق للبنانيين بقيادة حكيمة وخطط إنقاذية جديدة".
ويُذكر أن رامي عياش كان قد هنّأ الرئيس عون بانتخابه الرئيس الرابع عشر للجمهورية اللبنانية بأغنية وطنية تحت عنوان "يا قائدنا" كان قد شاركها مع متابعيه عبر حسابه على إنستغرام.
وأرفق الفيديو بتعليق جاء فيه: "مبروك يا قائدنا الرئيس العماد جوزاف عون! قائد لا يركع ورئيس لا يساوم! لبنان بعرس اليوم".
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A post shared by Ramy Ayach رامي عياش (@ramyayachofficial)
A post shared by Ramy Ayach رامي عياش (@ramyayachofficial)
أعلنت الممثلة اللبنانية ستيفاني عطالله عن خطوبتها الرسمية من الفنان جوزيف عبود، المعروف بلقب زاف، من خلال منشور شاركته على حسابها في انستغرام.
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، في الساعات القليلة الماضية، مجموعة صور توثق احدث ظهور للممثل السوري سامر المصري مع ابنيه، في احدث جلسة تصوير لهم.
تستعد الفنانة المصرية مروة ناجي، للقاء جمهورها في لبنان بحفل فني يوم 8 شباط/فبراير المقبل، في Beirut Hall Avenue في سنّ الفيل.