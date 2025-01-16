النجمة التركية نسليهان أتاغول تستعرض حملها في الشهر الثامن

ونشرت نسليهان عبر حسابها على "إنستغرام"، سلسلة من الصور عرضت جانباً من حياتها اليومية خلال فترة حملها، بدءًا من لحظات هادئة في الحديقة، حيث كانت تستمتع بقراءة رواية وضعتها على بطنها، وصولاً إلى لقطاتٍ رومانسية تجمعها بزوجها قادير دوغلو.

وفي تصريحات إعلامية حديثة، فتحت نسليهان قلبها حول تجربة الحمل، موضحةً التحديات التي واجهتها، لكنّها أضافت أن هذه المرحلة مليئة بالعاطفة والتجربة الفريدة.

وقالت: "الحمل يسير بشكل طبيعي، لكن هناك بعض المتاعب أحياناً. قادير يجعل الأمور أسهل بكثير بالنسبة لي، ولم يتركني بمفردي في أي لحظة".

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A post shared by Neslihan Atagül Doğulu (@neslihanatagul)



