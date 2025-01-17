وفاة عملاق السينما الأميركية المخرج ديفيد لينش

وكتبت عائلة لينش عبر إكس: ببالغ الأسف، نعلن نحن أسرته، وفاة الفنان ديفيد لينش، ونود أن نحظى ببعض الخصوصية في هذا الوقت، لقد أصبح العالم الآن في حالة من الفراغ الشديد بعد رحيله عنا.

بعد مسيرة تجاوزت الخمسين عامًا، أعلن عن رحيله الخميس عن عمر ناهز 78 عامًا، لترتبط سيرته الفنية بالأعمال التي لا تُنسى، والتي جلبت له احترامًا عالميًا وجوائز مرموقة.

ولم تذكر أسباب الوفاة، لكنّ ديفيد لينش أعلن في أغسطس الفائت أنه يعاني انتفاخاً في الرئة بسبب "سنوات من التدخين"، وكتب يومها في منشور عبر منصة إكس أنّ "المتعة لها ثمن"، وأنّ الثمن الذي دفعه هو هذا المرض الذي يؤدي إلى تدمير الحويصلات الرئوية ويسبب ضيقاً في التنفس.

وكان "إنلاند إمباير" Inland Empire عام 2006 آخر أفلامه، ثم تفرّغ للتأمل التجاوزي وأشكال أخرى من التعبير الفني. ولاحظ في مقابلة مع وكالة فرانس برس عام 2017 بمناسبة عودة مسلسل "توين بيكس" أنّ "الأمور تغيّرت كثيراً خلال 11 عاماً، وخصوصاً الطريقة التي ينظر بها الناس إلى الأفلام السينمائية". وأضاف: "الأفلام التي حقّقت نجاحاً على شبّاك التذاكر ليست الأفلام التي كنت أرغب في صنعها"، واعتبر بأسلوبه الغامض أنّ "الإنسان لا يتحكّم إلا بالفعل، وليس بثمار الأفعال". وتابع قائلاً: "عندما تنتهي من شيء ما، فإنك تفقد السيطرة عليه، والقدَر هو الذي يقرّر".