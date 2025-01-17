"سيرة وكملت" مع زافين الليلة على الجديد

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A post shared by AL Jadeed قناة الجديد (@aljadeed)
A post shared by AL Jadeed قناة الجديد (@aljadeed)
شوهدت النجمة اللبنانية نادين الراسي مع ابنها مارك حدشيتي صباح الجمعة في مطار رفيق الحريري الدولي ببيروت، قبل انطلاقهما إلى مدينة الرياض في المملكة العربية السعودية.
انتشرت في الآونة الأخيرة شائعات حول انفصال الفنان المصري أحمد السقا عن زوجته الإعلامية مها الصغير، إلا أن خرج السقا عن صمته ليقول أن "أكد الفنان أحمد السقا أن "الشائعات أصبحت سخيفة وتزعجه كثيراً".
تُوِّج المتسابق السوري عبد الرحيم الحلبي، بلقب الموسم الثاني من برنامج المواهب "إكس فاكتور"، في الحلقة الختامية الاستثنائية التي أُقيمت مساء الأحد الماضي، حيث جاء فوز عبد الرحيم، وهو من فريق الفنانة العراقية رحمة رياض، بعد رحلة استمرت لأكثر من ثلاثة أشهر من التحديات والعروض المبهرة.