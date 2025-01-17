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&quot;سيرة وكملت&quot; مع زافين الليلة على الجديد
"سيرة وكملت" مع زافين الليلة على الجديد
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"سيرة وكملت" مع زافين الليلة على الجديد

فن

2025-01-17 | 11:00
"سيرة وكملت" مع زافين الليلة على الجديد
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Aljadeed
"سيرة وكملت" مع زافين الليلة على الجديد

يطل الإعلامي اللبناني زافين، في برنامج جديد بعنوان "سيرة وكملت" على قناة الجديد، يطرح من خلاله عدد من القضايا الاجتماعية والسياسية والإنسانية.

وفي الحلقة الأولى الليلة، سيتطرق زافين الى ملف الرئاسة اللبنانية وما يتبعها من استحقاقات، بالإضافة الى موضوع الرصاص الطائش الذي يودي بحياة أبرياء في لبنان، الى جانب طرح موضوع هزّ الرأي العام اللبناني وهو عملية اغتصاب حصلت في لبنان.
تتابعون الحلقة الأولى من "سيرة وكملت" مع زافين الليلة الساعة التاسعة والنصف على قناة الجديد.

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