لقاء مؤثر يجمع نجما باب الحارة ميلاد يوسف ووائل شرف لحظة وصولهما الى الرياض

وفي التفاصيل، تصدر مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع للحظة لقاء الممثلين السوريين ميلاد يوسف ووائل شرف لحظة وصولهما الى الرياض يوم امس لاجل حضورهما حفل جوائز جوي اورد الليلة.
وبدت حالة الاشتياق بين ميلاد ووائل إذ كان اللقاء بالأحضان والسعادة كانت واضحة على وجههما.
وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الفيديو معبرين عن سعادتهما بـ نجما باب الحارة، ومتذكرين شخصيتهما في العمل "عصام ومعتز"، الشقيقين في عائلة ابو عصام.
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غادر الفنان السوري جمال سليمان دمشق بعد نهاية إجازته التي قضاها في سوريا، حيث شارك الجمهور تفاصيل زيارته التي كانت بمرتبة رحلة العودة إلى الماضي بعد غياب دام أكثر من 12 عاماً.
عايدت الفنانة العراقية رحمة رياض زوجها الممثل ألكسندر علوم بمناسبة عيد ميلاده في منشور عبر حسابها على منصة انستغرام.
تطوعت النجمة العالمية سيلينا غوميز برفقة خطيبها المنتج بيني بلانكو لمساعدة متضرري حرائق الغابات في لوس أنجلوس.