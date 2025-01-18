لقاء مؤثر يجمع نجما باب الحارة ميلاد يوسف ووائل شرف لحظة وصولهما الى الرياض

وفي التفاصيل، تصدر مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع للحظة لقاء الممثلين السوريين ميلاد يوسف ووائل شرف لحظة وصولهما الى الرياض يوم امس لاجل حضورهما حفل جوائز جوي اورد الليلة.

وبدت حالة الاشتياق بين ميلاد ووائل إذ كان اللقاء بالأحضان والسعادة كانت واضحة على وجههما.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الفيديو معبرين عن سعادتهما بـ نجما باب الحارة، ومتذكرين شخصيتهما في العمل "عصام ومعتز"، الشقيقين في عائلة ابو عصام.