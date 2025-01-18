بهذه الكلمات عايدت رحمة رياض زوجها

ونشرت رحمة رياض مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو التي جمتعها بزوجها وابنتهما وكتبت رسالة باللغة الانكليزية مفادها: "عيد ميلاد سعيد للزوج والأب الرائع! كان هذا العام مميزًا للغاية مع طفلتنا الصغيرة، ومشاهدتك وأنت تتولى مسؤولية الأبوة جعلتني أحبك أكثر. أنت قلب عائلتنا، ونحن محظوظتان جدًا بوجودك معنا. ها نحن نحتفل بك اليوم، طفلتنا وأنا من أكبر معجباتك. أحبك إلى ما لا نهاية!".



وأضافت رحمة رياض عبارة رومانسية جاء فيها: "كل عام وانت بخير حبيبي".