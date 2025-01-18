جمال سليمان يغادر سوريا وهذا ما تمناه للبنان

نشر سليمان عبر تطبيق فيسبوك على مقطع فيديو يتحدث فيه عن زيارته قائلاً: أسبوع رائع قضيته في دمشق، زرت خلاله الحارات التي كنت أتجول فيها عندما كنت طفلاً، وزرت منزل أهلي وأول مدرسة دخلتها في حياتي، والتقيت بعض الأصدقاء والأحبة. وأضاف: كانت أيامًا جميلة، ولا شيء أروع من العودة إلى وطنك ورؤية الناس المتفائلة والمليئة بالأمل.

وتابع سليمان إلى أنه غادر دمشق متوجهاً إلى القاهرة عبر بيروت، واختتم حديثه قائلاً: أتمنى الخير للبنان كما أتمنى الخير لسوريا.

تجدر الإشارة إلى أن جمال سليمان قد عاد إلى دمشق الأسبوع الماضي، بعد غياب طويل نتيجة مواقفه إزاء الأحداث التي شهدتها سوريا في السنوات الأخيرة. وقد استقبل بشكل حافل في مقهى الروضة بدمشق، حيث كانت هناك عراضة شامية وحضور شعبي كبير.