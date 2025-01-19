نسرين طافش تفاجئ الجميع باعلان زواجها للمرة الثالثة

وفي التفاصيل خلال لقائها مع الإعلامية بوسي شلبي، كشفت نسرين أنها تزوجت من رجل أعمال مصري بعيدًا عن الوسط الفني، مشيرة إلى أنها جاءت من شهر العسل مباشرة إلى الحفل.حيث قالت: "أنا اتجوزت رجل أعمال مصري بعيدًا عن الوسط الفني.. جمعنا الحب وقررنا نتجوز وكنا في شهر العسل".يذكر ان نسرين طافش كانت قد انفصلت عن زوجها مدرب الطاقة شريف شرقاوي للمرة الثانية. وجاء ذلك في تدوينة نشرتها الممثلة السورية المقيمة في مصر عبر خاصية الستوري في إنستغرام، 13 يوليو/ تموز 2023.وكتبت طافش: "لقد تم طلاقي بشكل رسمي بكل هدوء وسلام، أرجو من الجميع احترام الخصوصية".