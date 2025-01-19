وفاء الكيلاني تكشف سبب غياب تيم حسن عن جوي اوورد
تصدر اسم الممثل السوري تيم حسن محركات البحث والتريند بعد ان انتشر خبر طلاقه من زوجته الاعلامية المصرية وفاء الكيلاني.
وفي التفاصيل عادت التساؤلات حول طبيعة العلاقة التي تجمع تيم بوفاء وذلك بعد حضورها مهرجان جوي اووردز الذي اقيم في الرياض برفقة ابنها من زوجها اللبناني وبغياب تيم حسن.
لكن وفاء الكيلاني قد استبقت الامور وحسمت الجدل حتى قبل وصولها الى الرياض حيث اشارت ان سبب غياب تيم حسن عن الحفل وعدم مرافقتها هو بسبب انشغاله بالتصوير لمسلسله الجديد المقرر عرضه في السباق الرمضاني الحالي.