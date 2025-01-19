اصالة تفاجئ الجميع بكلامها عن دريد لحام وباسم ياخور في حفل جوي اوورد

وفي التفاصيل، وبعد وصولها الى السجادة الحمراء عبرت اصالة عن سعادتها الشديدة لحضورها حفل جوي اوورد، الا انها لفتت الى انها تشعر بالتوتر الشديد، اذ قالت: "انا متوترة كتير، ولكن انا اعتبر نفسي فائزة بكل الأحوال لانه اللقاء الأول لي مع اصحابي وزملائي من سوريا، وهو اليوم لقاء مختلف عن كل سنة، فهذا لحالو جائزة".وردا على سؤال المذيع عن اسم الممثل الذي تشعر انها متحمسة لتلتقيه بعد كل هذه السنوات، قالت اصالة: "متحمسة قالولي عمو دريد، دريد لحام موجود.. كتير متحمسة وميتة شوفو"، مضيفة: "كمان مشتاقة سوف امل عرفة، ومكسيم خليل"، ليقاطعها المذيع بالقول إن مكسيم لم يحضر، فعبرت اصالة عن حزنها لهذا الامر.وتابعت: "سامر المصري بموت علي"، فرد المذيع: "سامر المصري هون وباسم ياخور هون"، فسارعت اصالة بالقول: "كلن بحبن .. حتى باسم ياخور بحبو كتير".