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أصالة تقدم لجمهورها هذه الهدية بعد فوزها في جوي اوورد
أصالة تقدم لجمهورها هذه الهدية بعد فوزها في جوي اوورد
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أصالة تقدم لجمهورها هذه الهدية بعد فوزها في جوي اوورد

فن

2025-01-20 | 06:10
أصالة تقدم لجمهورها هذه الهدية بعد فوزها في جوي اوورد
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Aljadeed
أصالة تقدم لجمهورها هذه الهدية بعد فوزها في جوي اوورد

احتفالًا بفوزها بجائزة "Joy Awards" لعام 2025، أعلنت الفنانة أصالة نصري عن إصدار أغنية جديدة بعنوان "ممنوع".

ونشرت عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام" مقطعًا تشويقيًا للأغنية، مرفقًا بتعليق عبّرت فيه عن مشاعرها تجاه الجائزة ومشاركتها الفرحة مع جمهورها.
وأرفقت أصالة الفيديو بتعليق قالت فيه: احتفالًا بجائزة (جوي أوورد) اللي بكل صراحة بستناها وبتمناها وصارت عندي إلها معاني كتيرة وكلها حلوة، حبيت متل ما أهديتوني هالجائزة الغالية أهديكم أغلى ما عندي (صوتي). وأضافت: "الأغنية عملت لكم فيها شخصية جديدة غامرت فيها بالأداء اللي تعودتوا عليّ فيه. الأغنية أوحت لي بأداء طفولي وبدي تكونوا معي بها المشوار لنعيش معًا هذه المشاعر الطيبة".

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