ابن ياسر العظمة يكشف مفاجأة عن تكريم والده في جوي اوورد

وفي التفاصيل، فقد شارك أنور صورة تجمعه بوالده في جوي أوورد عقب تسلم الأخير جائزة إنجاز مدى الحياة، وقال: "فخور بأن أكون ابن هذا الرجل العظيم، بابا ياسر العظمة، الذي ملأ قلوب الناس بالأمان. اليوم في المملكة العربية السعودية، تم تكريمه بجائزة إنجاز مدى الحياة، وهو أول تكريم يقبل حضوره في مسيرته الفنية الطويلة. لحظة استثنائية تجمع بين الحب والوفاء لفنان خاص أحب الناس وأحبوه. هذا التكريم هي قصة حب متبادل بينه وبين الملايين الذي لمس فنه أرواحهم.. شكرًا لكل من شارك في هذا الحدث التاريخي، وللسعودية على هذا التقدير الراقي.. شكراً ياسر العظمة لأنك أبي ".وتوج الفنان السوري ياسر العظمة في ليلة حافلة بالنجوم والإنجازات بجائزة الإنجاز مدى الحياة خلال حفل جوائز صناع الترفيه جوي أورد 2025 في دورته الخامسة، وأقيم الحفل الباهر في العاصمة السعودية الرياض تحت مظلة موسم الرياض، بتنظيم الهيئة العامة للترفيه.