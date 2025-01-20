ابن ياسر العظمة يكشف مفاجأة عن تكريم والده في جوي اوورد

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A post shared by Anwar Yaser Alazmeh (@anwar.alazmeh)
A post shared by Anwar Yaser Alazmeh (@anwar.alazmeh)
تصدرت الفنانة السورية شكران مرتجى ترند مواقع التواصل الاجتماعي بعد اول ظهور لها عقب سقوط نظام بشار الاسد.
تصدر اسم الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور، حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات القليلة الماضية، بعد تعليقها الطريف على ردة فعل زوجها فريد رحمة، اثر انتشار الفيديو الذي جمعها بالممثل السوري محمود نصر على هامش حفل جوي اوورد الذي أقيم السبت بالرياض في المملكة العربية السعودية.
أعرب الفنان السوري ناصيف زيتون عن سعادته بحضور حفل "جوي اوورد"، والذي أقيم قبل يومين في العاصمة السعودية، الرياض، وذلك من خلال تدوينة شاركها عبر صفحته الشخصية في منصة "اكس".