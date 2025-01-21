اصالة تعلن عن موعد عودتها الى سوريا وأمل عرفة تعلق: ناطرتك

وفي التفاصيل قالت اصالة انها تنوي العودة الى سوريا تزامنا مع عيد الفطر ليصبح العيد عيدين.واعربت اصالة عند وصولها الى حفل جوي اوورد عن حماسها لملاقاة زملائها السوريين على رأسهم الممثلة امل عرفة لكن لسؤ الحظ انهما لم تلتقيان فنشرت امل عرفة على صفحتها الرسمية على انستغرام منشور جاء فيه: حبيبتي ما صحلنا نلتقي بالسعودية يلا ناطرتك بالشام يا رفيقة الطفولة ونجمتي الغاليةوحصدت أصالة نصري جائزة المطربة المفضلة لعام 2024، خلال حفل JOY AWARDS 2025 الذي أُقيم في العاصمة السعودية الرياض ضمن فعاليات «موسم الرياض».