جورج خباز نحو العالمية

ويُعتبر مهرجان برلين واحدًا من أهم المهرجانات السينمائية في العالم، إلى جانب مهرجاني كان والبندقية، ويشتهر باستقطابه لأبرز نجوم السينما. ومع دخول “Yunan” إلى المسابقة الرسمية، يُرشّح الفيلم للمنافسة في مختلف الفئات، وسيكون جورج خبّاز مرشّحاً بارزاً لجائزة أفضل ممثل لدور أساسي.

الفيلم من كتابة وإخراج أمير فخر الدين، ويجمع إلى جانب خباز وشيغولا، أسماء لامعة مثل Tom Wlaschiha و Sibel Kekilli، اللذين شاركا في مسلسل Game of Thrones، بالإضافة إلى علي سليمان ونضال الأشقر. يُذكر أن خباز انتهى في الصيف الماضي من تصوير فيلم عالمي آخر في كندا بعنوان Mille Secrets Mille Dangers، من إخراج المرشح للأوسكار فيليب فالاردو.