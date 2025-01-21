بعد إعلان خطوبة إبنها..حنان الترك تعلّق

ومن ناحيتها حرصت حنان الترك على تهنئة العروسين، برسالة موجهة لابنها وعروسه التي تُدعى "منى" وهي من خارج الوسط الفني.

وكتبت حنان ترك مهنئة ابنها آدم: "ربي يسعدكم ويحفظكم اللهم آمين"، من خلال صورة نشرتها عبر خاصية الاستوري بحسابها الموثق على إنستغرام.

من جهته، توجّه آدم خطاب عبر حسابه الرسمي على تطبيق "إنستغرام" بنشر صور لحفل الخطوبة الذي جمعه بخطيبته، حيث ظهر في الصور، وهو يقرأ "الفاتحة" برفقة عروسه التي كانت ترتدي فستاناً أبيض وحجاباً، في صورة توحي بالبساطة التي تحيط بالمناسبة.