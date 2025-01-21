بعد تعرضه لـ 6 طعنات في جسده..سيف علي خان يغادر المستشفى

وفي التفاصيل، غادر خان وهو يبتسم لكاميرات التلفزيون من سيارته ويلوح بيده الملفوفة بضمادة، وفق ما نقلت وكالة "رويترز".



وكانت قد ألقت الشرطة القبض يوم الأحد على مشتبه به يعتقد أنه من بنغلادش، فيما يتصل بالهجوم، وتواصل التحقيق في الجريمة.



وقال نائب مفوض الشرطة ديكشيت جيدام في مؤتمر صحفي إن المشتبه به الذي ألقي القبض عليه على مشارف مومباي كان يستخدم اسم فيجاي داس لكن من المعتقد أن اسمه محمد شريف الإسلام شهزاد، وكان يعمل في وكالة للتنظيف بعد وصوله للمدينة قبل خمسة أو ستة أشهر.