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حسام تحسين بيك يعلق على تصريح باسم ياخور بعدم العودة الى سوريا
حسام تحسين بيك يعلق على تصريح باسم ياخور بعدم العودة الى سوريا
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حسام تحسين بيك يعلق على تصريح باسم ياخور بعدم العودة الى سوريا

فن

2025-01-22 | 04:36
حسام تحسين بيك يعلق على تصريح باسم ياخور بعدم العودة الى سوريا
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Aljadeed
حسام تحسين بيك يعلق على تصريح باسم ياخور بعدم العودة الى سوريا

حل الممثل السوري القدير حسام تحسين بيك ضيفا على برنامج "walla لنكيف" مع امل طالب والشيف أنطوان.

وقد تخلل الحلقة بالإضافة للأجواء المرحة والعفوية، بعض التصريحات التي اطلقها بيك عن الوضع في سوريا خصوصاً بعد سقوط بشار الأسد.
وقد علق بيك على تصريح الممثل السوري باسم ياخور بعدم عودته الى سوريا وهذا ما قاله عن بشار الاسد.
 

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