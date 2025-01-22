انغام تتحدث لاول مرة عن خلافها مع شيرين عبد الوهاب: "صوت مصر" أُطلق عليّ منذ سن الـ11

تحدثت الفنانة المصرية انغام لأول مرة عن خلافها مع الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب.

وفي التفاصيل، وخلال حلولها ضيفة مع الاعلامية المصرية لميس الحديدي في برنامج "كلمة اخيرة"، قالت انغام :"كنا في مكان واحد، ثم انتقلنا إلى مكان آخر، كنا نتشارك الخبز والملح، وكانت بيننا صداقة قويّة، وأعتبرها أختي الصغيرة. أما الآن، فقد أصبحنا في مكان مختلف لا أعرفه".

واضافت:"كل ما أستطيع قوله هو أنني أتمنى لها أياماً أفضل، ومستقبلًا أجمل، وأن تنعم بالصحّة، وتستمتع بحياتها في بلدها. أسأل الله أن يعينها على ما تمرّ به، وأتمنى أن يصل كلامي إلى المكان الذي أقصده، وأن يُفهم كما هو".

اما عن السجال المتكرر عن الفنانة المصرية صاحبة لقب "صوت مصر"، فقالت انغام في المقابلة :"تناول موضوع صوت مصر بطريقة غير مهذبة سبب الضيق بالتأكيد، ولكن في النهاية أنا سيدة مصرية ومطربة مصرية، ومن حقي أن أكون صوت مصر، يُطلق هذا اللقب عليّ كما يمكن أن يُطلق على أيّ مطربة مصرية أخرى".

واضافت:"اللقب أُطلق منذ سنوات كثيرة، وكان عنواناً مكتوباً على أغلفة المجلات، وحتى والدي حين قدّمني في سن الـ11 قال إنه يحضر لصوت مصر المستقبل، فاللقب إذن يُطلق عليّ منذ زمن طويل، وحتى عند تكريمي كان يُقال عني صوت مصر".