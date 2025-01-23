زوجة باسم ياخور تفضح نظام بشار الأسد: "سنوات الظلم طويلة"
فاجأت رنا الحريري، زوجة الممثل السوري باسم ياخور، متابعيها على حسابها عبر انستغرام، برسالة مطولة نشرتها، شكرت من خلالها كل من تواصل معها واطمأن عليها ووجه لها الرسائل، كما كشفت ما حصل في عهد نظام بشار الأسد، طالبة من الشعب السوري ان يكون يدا واحدة ليبنوا البلد سويا بعد سنوات من الانقسام.
وفي التفاصيل، كتبت رنا الحريري عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها عبر انستغرام: "شكرا من قلبي لكل شخص بعتلي رسالة ولكل كلمة جميلة كتبتولي ياها.. كل حياتي وانا بفتخر بالجزء العربي السوري فيني، لاني كنت دايما حس السوريين شعب عاطفي، عندن كم هائل من المحبة واللهفة والروح الطيبة، وبعرف سنوات الظلم الطويلة والخوف والحرمان غيرت كتير بقلوب الناس، بس المعادن الاصيلة لا تذوي".
وتابعت: "لهيك ورغم كلشي بيضل عندي امل كبير بانو ولاد بلدي يرأفوا ببعض ويفهموا انو الحقد، الكره، التعصب والتطرف ما رح يجيب الا الخراب والمرت، والسوريين شعب بيستحق الحياة، كما يجب ان تكون الحياة".
وفي ستوري اخر، رد متابع على كلام رنا الحريري فقال: "انا لبناني ما الي حصة بكلامك؟"، لترد عليه رنا بالقول: "كل امنياتي لـ سوريا بالسلام والحياة الأفضل بتمناها للبنان ولكل الشعوب العربية يلي عاشوا الحرب والفوضى والمعاناة، وجواتي حب كبير للشعب اللبناني".