بعد مشاركة فيلمه "يونان" في مهرجان برلين..جورج خباز يعلّق

أضاف: “لا شك لدي بأن هذا الفيلم سيترك أثراً دائماً لدى الجمهور. شكراً من القلب للفريق الرائع الذي أظهر احترافية وشغفاً كبيرين في تحقيق هذا المشروع. أتطلع للاحتفال معكم جميعاً في برلين!”

الجدير بالذكر أن خباز أنهى في الصيف الماضي تصوير فيلم عالمي آخر في كندا بعنوان “Mille Secrets Mille Dangers”، من إخراج فيليب فالاردو، المرشح لجائزة الأوسكار.

ويضم طاقم الفيلم نخبة من النجوم، إلى جانب جورج خباز، مثل هانا شيغولا، أيقونة السينما الأوروبية، بالإضافة إلى توم ملاشيحا وسيبيل كيكيلي، اللذين اشتهرا بمشاركتهما في المسلسل العالمي “Game of Thrones”. كما يشارك في العمل علي سليمان ونضال الأشقر.

الفيلم هو ثمرة تعاون بين عدة دول، حيث ساهمت في إنتاجه ألمانيا، كندا، فرنسا، إيطاليا، فلسطين، السعودية، والأردن، ويجمع فريق عمل متعدد الثقافات والجنسيات.

يتنافس “يونان” على “جائزة الدب الذهبي” إلى جانب أبرز الأفلام العالمية، ويشهد المهرجان عرض 17 فيلماً للمرة الأولى عالمياً، من بينها 8 أفلام أخرجتها أو شاركت في إخراجها نساء.