تدهور حالة جودي دينش الصحية وهذا ما كشفته

وقالت النجمة البالغة من العمر 90 عاماً خلال حلولها ضيفة في بودكاست Fearless مع تريني وودال، إن حضور العروض الأولى للأفلام باتت تمثل مشكلة لها، رغم أن حالتها الصحية جلبت معها بعض الجوانب الإيجابية.

وأضافت دينش: سيكون هناك دائمًا شخص ما معي، يجب أن أفعل ذلك الآن؛ لأنني لا أستطيع الرؤية، وسأصطدم بشيء أو أسقط.

وتابعت الحديث عن الجوانب الإيجابية لحالتها، قائلة: أشعر دائمًا بالتوتر قبل الذهاب إلى أي حدث، ليس لدي أي فكرة عن السبب، لكني لست جيدة في ذلك إطلاقًا، ولن أكون كذلك الآن. ولحسن الحظ، لست مضطرة لذلك الآن؛ لأنني أتظاهر بعدم الرؤية.

ووفقًا لموقع "ذا غارديان"، كشفت جودي عن تشخيص إصابتها بالضمور البقعي المرتبط بالعمر (AMD) في عام 2012، وهي حالة العين التنكسية التي تعد السبب الأكبر لفقدان البصر في المملكة المتحدة، والتي تؤثر في أكثر من 700 ألف شخص.