طلاق نانسي عجرم و فادي الهاشم ؟

وفي التفاصيل كتبت نانسي: "عندما ينتهي فصل، تبدأ روحنا في كتابة فصل جديد. هذه سنّة الحياة".
فيما كتب آخر: "الله يصبر قلبك".
عندما ينتهي فصل، تبدأ روحنا في كتابة فصل جديد. هذه سنّة الحياة...
— Nancy Ajram (@NancyAjram) January 23, 2025
عندما ينتهي فصل، تبدأ روحنا في كتابة فصل جديد. هذه سنّة الحياة...
بعد تداول أنباء خلال الساعات الماضية حول انفصال الفنانة اللبنانية نانسي عجرم وزوجها طبيب الأسنان فادي الهاشم، أكدت صفحة "شربليتا" المهتمة بأخبار المشاهير خبر الطلاق الذي حدث بشكل ودي.
أدت الفنانة إلهام شاهين مناسك العمرة برفقة ابنة شقيقتها إلهام صفي الدين والإعلامية هالة سرحان
شارك الفنان اللبناني وائل كفوري مقطع فيديو عبر حسابه على انستغرام شوّق من خلاله الجمهور للمقطع الجديد الذي سيكشف فيه عن كواليس الديو الغنائي الذي جمعه بالنجم العالمي مايكل بوبليه في حفل توزيع جوائز Joy Awards 2025.