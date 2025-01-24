طلاق نانسي عجرم و فادي الهاشم ؟

وفي التفاصيل كتبت نانسي: "عندما ينتهي فصل، تبدأ روحنا في كتابة فصل جديد. هذه سنّة الحياة".

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع المنشور حيث جاء في التعليقات : "تطلقتي ؟".

فيما كتب آخر: "الله يصبر قلبك".