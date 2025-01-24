الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
طلاق نانسي عجرم و فادي الهاشم ؟
طلاق نانسي عجرم و فادي الهاشم ؟
A-
A+

طلاق نانسي عجرم و فادي الهاشم ؟

فن

2025-01-24 | 04:19
طلاق نانسي عجرم و فادي الهاشم ؟
العودة الى الأعلى
Aljadeed
طلاق نانسي عجرم و فادي الهاشم ؟

تصدر اسم الفنانة اللبنانية نانسي عجرم محركات البحث والتريند بعد ان اثارت بلبلة كبيرة بمنشور عبر حسابها الخاص بمنصة "اكس".

وفي التفاصيل كتبت نانسي: "عندما ينتهي فصل، تبدأ روحنا في كتابة فصل جديد. هذه سنّة الحياة".

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع المنشور حيث جاء في التعليقات: "تطلقتي ؟".

فيما كتب آخر: "الله يصبر قلبك".

 

اقرأ ايضا في فن

نانسي عجرم و فادي الهاشم سيعلنان طلاقهما بطريقة ودية؟
05:20

نانسي عجرم و فادي الهاشم سيعلنان طلاقهما بطريقة ودية؟

بعد تداول أنباء خلال الساعات الماضية حول انفصال الفنانة اللبنانية نانسي عجرم وزوجها طبيب الأسنان فادي الهاشم، أكدت صفحة "شربليتا" المهتمة بأخبار المشاهير خبر الطلاق الذي حدث بشكل ودي.

05:20

نانسي عجرم و فادي الهاشم سيعلنان طلاقهما بطريقة ودية؟

بعد تداول أنباء خلال الساعات الماضية حول انفصال الفنانة اللبنانية نانسي عجرم وزوجها طبيب الأسنان فادي الهاشم، أكدت صفحة "شربليتا" المهتمة بأخبار المشاهير خبر الطلاق الذي حدث بشكل ودي.

من أمام الكعبة المشرفة..إلهام شاهين تؤدي مناسك العمرة
04:46

من أمام الكعبة المشرفة..إلهام شاهين تؤدي مناسك العمرة

أدت الفنانة إلهام شاهين مناسك العمرة برفقة ابنة شقيقتها إلهام صفي الدين والإعلامية هالة سرحان

04:46

من أمام الكعبة المشرفة..إلهام شاهين تؤدي مناسك العمرة

أدت الفنانة إلهام شاهين مناسك العمرة برفقة ابنة شقيقتها إلهام صفي الدين والإعلامية هالة سرحان

مفاجأة مميزة من وائل كفوري إلى جمهوره!
03:35

مفاجأة مميزة من وائل كفوري إلى جمهوره!

شارك الفنان اللبناني وائل كفوري مقطع فيديو عبر حسابه على انستغرام شوّق من خلاله الجمهور للمقطع الجديد الذي سيكشف فيه عن كواليس الديو الغنائي الذي جمعه بالنجم العالمي مايكل بوبليه في حفل توزيع جوائز Joy Awards 2025.

03:35

مفاجأة مميزة من وائل كفوري إلى جمهوره!

شارك الفنان اللبناني وائل كفوري مقطع فيديو عبر حسابه على انستغرام شوّق من خلاله الجمهور للمقطع الجديد الذي سيكشف فيه عن كواليس الديو الغنائي الذي جمعه بالنجم العالمي مايكل بوبليه في حفل توزيع جوائز Joy Awards 2025.

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025