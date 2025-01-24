من أمام الكعبة المشرفة..إلهام شاهين تؤدي مناسك العمرة

ووثقت إلهام تلك اللحظة بصورة نشرتها عبر صفحتها على موقع التواصل ظهر من خلالها الجميع أمام الكعبة المشرفة، وعلقت بالقول "يارب يتقبل منا جميعًا دعواتنا لأمهاتنا الغاليين على قلوبنا يارب العالمين، الله يرحم أمي ويرحم كل الأمهات اللي غابوا عنا ويسعد كل الأمهات اللي عايشين بيننا".

,تفاعل عدد من النجوم والمشاهير مع الصورة التي نشرتها إلهام شاهين من أمام الكعبة المشرفة، بمجموعة من التعليقات من بينهم الفنانة غادة عبد الرازق والتي تمنت لهن جميعاً عمرة مقبولة ، والفنانة سلمى أبو ضيف والتي اكتفت بوضع رسوم تعبيرية على هيئة قلوب حمراء، الإعلامية سالي شاهين هي الأخرى علقت قائلة "ماشاء الله ، عمرة مقبولة بإذن الله".

الجدير بالذكر، أن إلهام شاهين انضمت مؤخراً للمشاركة في موسم دراما رمضان 2025 من خلال مسلسل "سيد الناس"، ومن المفترض أنها ستقدّم دَور عمة عمرو سعد، الذي تجمعها به علاقة قوية.