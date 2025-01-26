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صلة قرابة بين الشامي وتامر حسني.. هذا ما تم كشفه
صلة قرابة بين الشامي وتامر حسني.. هذا ما تم كشفه
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صلة قرابة بين الشامي وتامر حسني.. هذا ما تم كشفه

فن

2025-01-26 | 07:51
صلة قرابة بين الشامي وتامر حسني.. هذا ما تم كشفه
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Aljadeed
صلة قرابة بين الشامي وتامر حسني.. هذا ما تم كشفه

تصدر اسم الشامي حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات القليلة الماضية، بعد ما كشفه عن صلة قرابة تجمعه بالفنان المصري تامر حسني، الامر الذي فاجأ جمهور ومتابعي النجمين.

وفي التفاصيل، وخلال مقابلة له مع بيلبورد عربية، تحدث الشامي عن الفنان تامر حسني، كاشفا ان صلة قرابة تجمعهما من جهة الام، وهو الامر الذي اكتشفه الشامي مؤخرا بعد لقائه بـ تامر حسني ووالدته.
وأوضح الشامي في المقابلة أن القرابة بينه وبين الفنان تامر حسني تعود إلى جهة الأم، إذ تنحدر والدتا الفنانين من العائلة نفسها، وكانتا تعيشان في حي الميدان في سوريا، حيث لفت الى ان اكتشاف هذا الرابط العائلي أسعدهما كثيرًا، حيث اعتبرا أن هذا العامل العائلي كان سببًا في الكيمياء الكبيرة بينهما.
وتحدثت الشامي عن كواليس اللقاء مع تامر حسني، إذ عبر عن سعادته بهذا اللقاء، مؤكدًا أنه من أشد المعجبين بتامر حسني، ويعتبره قدوة فنية على الساحة الفنية، مضيفا انه يُكنّ احترامًا كبيرًا لـ تامر حسني، ويعتبره من أبرز النجوم في مجال الفن.
@billboardarabia قرابة تجمع بين الشامي و تامر حسني! تعرفوا على تفاصيل هذه القرابة من خلال هذا الفيديو. ولمتابعة المقابلة كاملة زوروا موقعنا الإلكتروني. #ليفانتين #الشامي #بيلبورد_عربية #غلاف_بيلبورد #تامر_حسني @Al shami - الشامي ♬ original sound - Billboard Arabia

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