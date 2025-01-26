صلة قرابة بين الشامي وتامر حسني.. هذا ما تم كشفه

وفي التفاصيل، وخلال مقابلة له مع بيلبورد عربية، تحدث الشامي عن الفنان تامر حسني، كاشفا ان صلة قرابة تجمعهما من جهة الام، وهو الامر الذي اكتشفه الشامي مؤخرا بعد لقائه بـ تامر حسني ووالدته.وأوضح الشامي في المقابلة أن القرابة بينه وبين الفنان تامر حسني تعود إلى جهة الأم، إذ تنحدر والدتا الفنانين من العائلة نفسها، وكانتا تعيشان في حي الميدان في سوريا، حيث لفت الى ان اكتشاف هذا الرابط العائلي أسعدهما كثيرًا، حيث اعتبرا أن هذا العامل العائلي كان سببًا في الكيمياء الكبيرة بينهما.وتحدثت الشامي عن كواليس اللقاء مع تامر حسني، إذ عبر عن سعادته بهذا اللقاء، مؤكدًا أنه من أشد المعجبين بتامر حسني، ويعتبره قدوة فنية على الساحة الفنية، مضيفا انه يُكنّ احترامًا كبيرًا لـ تامر حسني، ويعتبره من أبرز النجوم في مجال الفن.