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رونالدو يحتفل بعيد ميلاد جورجينا رودريغيز: أحبك
رونالدو يحتفل بعيد ميلاد جورجينا رودريغيز: أحبك
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رونالدو يحتفل بعيد ميلاد جورجينا رودريغيز: أحبك

فن

2025-01-28 | 05:38
رونالدو يحتفل بعيد ميلاد جورجينا رودريغيز: أحبك
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Aljadeed
رونالدو يحتفل بعيد ميلاد جورجينا رودريغيز: أحبك

احتفلت عارضة الأزياء الأرجنتينية جورجينا رودريغيز بعيد ميلادها الـ31، الاثنين، 27 يناير/ كانون الثاني، وهي المناسبة التي استغلها نجم كرة القدم العالمي كريستيانو رونالدو للتعبير عن حبه وتقديره لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر رونالدو عبر حسابه الرسمي على منصة “إنستغرام” صورة تجمعه بجورجينا داخل صالة الألعاب الرياضية، حيث ظهر الثنائي بابتسامات متبادلة واحتضان حميم، وعلق اللاعب البرتغالي على الصورة قائلاً: للأم، الشريكة، الصديقة، زوجتي، عيد ميلاد سعيد يا حبي، نورك ينيرنا وحبك يصيبنا.
بدورها، لم تتردد جورجينا في الرد على تهنئة رونالدو، حيث علقت قائلة: أنا أحبك وأحب ما نحن عليه معًا كثيرًا.
شاركت جورجينا رودريغيز متابعيها عبر “إنستغرام” لحظات احتفالها بعيد ميلادها الـ31، وأظهرت إطلالة أنيقة باللون الأزرق السماوي، مرتدية تاجًا يعكس فخامتها. كما استعرضت أجواء الاحتفال، التي شملت هدايا مميزة أبرزها حقيبة أنيقة وباقة ورد ضخمة، لتضيف لمسة من الفخامة والرفاهية إلى يومها الخاص.

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