رونالدو يحتفل بعيد ميلاد جورجينا رودريغيز: أحبك

ونشر رونالدو عبر حسابه الرسمي على منصة “إنستغرام” صورة تجمعه بجورجينا داخل صالة الألعاب الرياضية، حيث ظهر الثنائي بابتسامات متبادلة واحتضان حميم، وعلق اللاعب البرتغالي على الصورة قائلاً: للأم، الشريكة، الصديقة، زوجتي، عيد ميلاد سعيد يا حبي، نورك ينيرنا وحبك يصيبنا.بدورها، لم تتردد جورجينا في الرد على تهنئة رونالدو، حيث علقت قائلة: أنا أحبك وأحب ما نحن عليه معًا كثيرًا.شاركت جورجينا رودريغيز متابعيها عبر “إنستغرام” لحظات احتفالها بعيد ميلادها الـ31، وأظهرت إطلالة أنيقة باللون الأزرق السماوي، مرتدية تاجًا يعكس فخامتها. كما استعرضت أجواء الاحتفال، التي شملت هدايا مميزة أبرزها حقيبة أنيقة وباقة ورد ضخمة، لتضيف لمسة من الفخامة والرفاهية إلى يومها الخاص.