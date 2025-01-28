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اليكم ضيوف أمل طالب في &quot;والله لنكيف&quot; الليلة
اليكم ضيوف أمل طالب في "والله لنكيف" الليلة
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اليكم ضيوف أمل طالب في "والله لنكيف" الليلة

فن

2025-01-28 | 09:12
اليكم ضيوف أمل طالب في "والله لنكيف" الليلة
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Aljadeed
اليكم ضيوف أمل طالب في "والله لنكيف" الليلة

تطل الكوميدية امل طالب، بحلقة جديدة من برنامج "والله لنكيف" الليلة على قناة الجديد، مليئة بالمفاجآت والضيوف من عالم الفن والاعلام والسياسة.

وتستضيف امل طالب الممثل شادي مارون الذي يقلد رئيس مجلس النواب نبيه بري، بعفويته المعهودة، حيث يدخل الحضور بنوبة ضحك، الى جانب الفنان اللبناني جو أشقر والنائب اللبناني فراس حمدان، حيث تغوص أمل مع ضيوفها في الكثير من المواضيع.
تتابعون برنامج "والله لنكيف" الساعة 9:30 مساء على قناة الجديد.

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