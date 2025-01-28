اليكم ضيوف أمل طالب في "والله لنكيف" الليلة

View this post on Instagram
A post shared by AL Jadeed قناة الجديد (@aljadeed)
A post shared by AL Jadeed قناة الجديد (@aljadeed)
علقت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، على كلمة رئيس الحكومة المكلف نواف سلام.
فاجأت الممثلة السورية جومانة مراد، جمهورها ومتابعيها على حسابها عبر انستغرام، بإعلانها لأول مرة عن تعرضها للتهديد من قبل نظام بشار الأسد، حيث كشفت الكثير من التفاصيل الصادمة وروت معاناتها لأول مرة.
تصدر اسم الممثل السوري سامر المصري، حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تصريحاته الأخيرة عقب عودته الى بلده سوريا بعد غياب استمر لـ 14 عاما، بسبب معارضته لنظام بشار الأسد.