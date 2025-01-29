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الذكاء الإصطناعي يتغزّل بـ محمد رمضان: &quot;انت النمبر وان&quot;
الذكاء الإصطناعي يتغزّل بـ محمد رمضان: "انت النمبر وان"
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الذكاء الإصطناعي يتغزّل بـ محمد رمضان: "انت النمبر وان"

فن

2025-01-29 | 07:10
الذكاء الإصطناعي يتغزّل بـ محمد رمضان: "انت النمبر وان"
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Aljadeed
الذكاء الإصطناعي يتغزّل بـ محمد رمضان: "انت النمبر وان"

في خطوة غير مسبوقة، استعان رمضان بتقنية الذكاء الاصطناعي "ChatGPT" لتأكيد مكانته الفنية، حيث نشر فيديو عبر "إنستغرام" يعرض محادثة صوتية مع التطبيق، والذي وصفه بأنه "رقم واحد" في الوطن العربي بمجالي التمثيل والموسيقى.

وأثار رمضان جدلاً بين متابعيه، إذ انقسمت الآراء بين مؤيدين اعتبروا ذلك تأكيدًا لنجاحه وتفوقه، وبين منتقدين رأوا أن استخدام "ChatGPT" لم يكن أكثر من مجرد وسيلة لزيادة الجدل حول مكانته في الساحة الفنية

A post shared by Mohamed Ramadan (@mohamedramadanws)


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