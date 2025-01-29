الذكاء الإصطناعي يتغزّل بـ محمد رمضان: "انت النمبر وان"

وأثار رمضان جدلاً بين متابعيه، إذ انقسمت الآراء بين مؤيدين اعتبروا ذلك تأكيدًا لنجاحه وتفوقه، وبين منتقدين رأوا أن استخدام "ChatGPT" لم يكن أكثر من مجرد وسيلة لزيادة الجدل حول مكانته في الساحة الفنية.
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A post shared by Mohamed Ramadan (@mohamedramadanws)
تصدر احدث ظهور للممثل الهندي سيف علي خان حديث المتابعين خلال الساعات الماضية، خصوصاً بعد الحادث الخطير الذي تعرض له منذ ايام ودخل على اثره الى المستشفى للعلاج.
خرج لاعب كرة السلة فادي الخطيب عن صمته ورد لأول مرة على الاتهامات الموجهة له بلابتزاز الجنسي، والاحتيال المادي، والتهديد وذلك في اول ظهور اعلامي له بعد صدور مذكرة توقيف دولية بحقه.
تحل الإعلامية مي العيدان ضيفة مع الاعلامي اللبناني علي ياسين في الحلقة الثالثة من برنامج "فصول الأربعة".