الذكاء الإصطناعي يتغزّل بـ محمد رمضان: "انت النمبر وان"

وأثار رمضان جدلاً بين متابعيه، إذ انقسمت الآراء بين مؤيدين اعتبروا ذلك تأكيدًا لنجاحه وتفوقه، وبين منتقدين رأوا أن استخدام "ChatGPT" لم يكن أكثر من مجرد وسيلة لزيادة الجدل حول مكانته في الساحة الفنية.

View this post on Instagram

A post shared by Mohamed Ramadan (@mohamedramadanws)



