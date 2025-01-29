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فادي الهاشم يحسم بشكل نهائي حقيقة طلاقه من زوجته نانسي عجرم والأخيرة تعلق
فادي الهاشم يحسم بشكل نهائي حقيقة طلاقه من زوجته نانسي عجرم والأخيرة تعلق
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فادي الهاشم يحسم بشكل نهائي حقيقة طلاقه من زوجته نانسي عجرم والأخيرة تعلق

فن

2025-01-29 | 10:37
فادي الهاشم يحسم بشكل نهائي حقيقة طلاقه من زوجته نانسي عجرم والأخيرة تعلق
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Aljadeed
فادي الهاشم يحسم بشكل نهائي حقيقة طلاقه من زوجته نانسي عجرم والأخيرة تعلق

أثارت صورة متداولة، لزوج الفنانة نانسي عجرم الطبيب فادي الهاشم جدلًا واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي وذلك وسط انتشار أخبار غير مؤكدة حول انفصاله عن زوجته.

وشارك فادي الهاشم تعليق عبر حسابه على انستغرام جاء فيه : "قراءة تعليقاتكم أمر مثير للاهتمام، وسأستمر في فعل ذلك من الآن فصاعداً.

مضيفاً : "أرى أن 99.9% منها ايجابية،وأتفهم تماما السبب،ليس لأنكم تحبوني او تحبوا زوجتي، بل لانكم كائنات مستنيرة تفيض بالحب.

ووجهه للمتابعين في رسالته قائلاً: "تتمتعون بالسلام الداخلي وترون الخير في الناس، اعتقد اعتقادا راسخا انكم جميعا رائعون".

واشار فادي الهاشم في تعليقه إلى الأشخاص المنتقدين قائلا : " اما بالنسبة للقلة القليلة من الذين ينتقدون ويدافعون بقوة عن لص او معتد او مجرم فأنا اشفق عليهم حقا انهم يعيشون في عالم من الخوف والظلام مليء بالكراهية والانكار وتعكس كلماتهم كيف ينظرون الى العالم".

مضيفا "لذا اطلب من النفوس الرائعة المحبة التي تشكل 99.9% من المعلّقين ألا ترد على عدواتهم بل ان تظهر التعاطف من الواضح ان هؤلاء الناس يعيشون بالفعل في بؤس كاف" وختم رسالته بالشكر للمتابعين .

من جهتها، أشادت نانسي عجرم بكلام زوجها حيث قامت بالضغط على زر الاعجاب  فاعتبر المتابعون أن الأمور بينهم إيجابية ولا صحة للأخبار المتداولة عن انفصالهم .

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