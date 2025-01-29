هيفاء وهبي تخطف الأنفاس بحضورها أسبوع الأزياء الفاخرة في باريس

وفي التفاصيل، أطلّت هيفاء وهبي بفستان طويل ومكشوف الكتفين باللون الأسود وتميز الأخير بفتحة عنق باللون الفضي، الأمر الذي أضاف مزيدًا من الجمال للإطلالة.
واختارت هيفاء وهبي ارتداء القفازات الجلدية الطويلة ذات اللون الأسود بالإضافة إلى اعتمادها نظارات شمسية باللون نفسه.
وتفاعل محبّو هيفاء وهبي مع مقطع الفيديو الذي نشرته عبر حسابها على منصة انستغرام، حيث أشادوا بجمالها وحرصها الدائم على لفت الأنظار محليا وعالميا.
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A post shared by Haifa Wehbe (@haifawehbe)
A post shared by Haifa Wehbe (@haifawehbe)
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