وفاة شقيق مصطفى شعبان وهو ينعيه بتأثر

أعلن الفنان المصري مصطفى شعبان، عن وفاة شقيقه الأصغر ماجد، وذلك عبر صفحته الرسمية في الفيسبوك، اذ كتب: "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، أنعي شقيقي الأصغر و الغالي ماجد الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى أسأل الله أن يغفر له، ويرحمه، ويوسّع مدخله، ويجعله من أهل الفردوس الأعلى اللهم اجبر قلوبنا على فراقه، وارزقنا الصبر والسلوان إنا لله وإنا إليه راجعون".

