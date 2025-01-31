الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
وفاة شقيق مصطفى شعبان وهو ينعيه بتأثر
وفاة شقيق مصطفى شعبان وهو ينعيه بتأثر
A-
A+

وفاة شقيق مصطفى شعبان وهو ينعيه بتأثر

فن

2025-01-31 | 07:34
وفاة شقيق مصطفى شعبان وهو ينعيه بتأثر
العودة الى الأعلى
Aljadeed
وفاة شقيق مصطفى شعبان وهو ينعيه بتأثر

أعلن الفنان المصري مصطفى شعبان، عن وفاة شقيقه الأصغر ماجد، وذلك عبر صفحته الرسمية في الفيسبوك، اذ كتب: "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، أنعي شقيقي الأصغر و الغالي ماجد الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى أسأل الله أن يغفر له، ويرحمه، ويوسّع مدخله، ويجعله من أهل الفردوس الأعلى اللهم اجبر قلوبنا على فراقه، وارزقنا الصبر والسلوان إنا لله وإنا إليه راجعون".

ونعى عدد من المشاهير في مصر الراحل ومنهم محمد سراج، الذي كتب عبر فيسبوك: "البقاء والدوام لله في وفاه صاحبنا الجميل ماجد شعبان.. الله يرحمك يا حبيبي كنت جميل القلب والضحكة والنفسية النضيفة متعزش علي اللي خلقك وربنا يجعلك من اهل الجنة ان شاء الله انت وكل موتانا اللهم امين .. بطلب منكم الدعاء".
 

اقرأ ايضا في فن

حبيبة سيلاوي تعلن اسلامها لاجله وردة فعله مفاجئة
09:47

حبيبة سيلاوي تعلن اسلامها لاجله وردة فعله مفاجئة

تصدر اسم الفنان الأردني الشاب حسام سيلاوي حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات القليلة الماضية، بعد انتشار مقطع فيديو له كشف من خلاله تفاصيل مفاجئة عن علاقته بحبيبته، ومستقبل علاقتهما.

09:47

حبيبة سيلاوي تعلن اسلامها لاجله وردة فعله مفاجئة

تصدر اسم الفنان الأردني الشاب حسام سيلاوي حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات القليلة الماضية، بعد انتشار مقطع فيديو له كشف من خلاله تفاصيل مفاجئة عن علاقته بحبيبته، ومستقبل علاقتهما.

مواضيع متنوعة يناقشها زافين في "سيرة وكملت" الليلة
09:33

مواضيع متنوعة يناقشها زافين في "سيرة وكملت" الليلة

يطل الإعلامي زافين، في حلقة جديدة من برنامج "سيرة وكملت" على قناة الجديد، حيث يناقش الكثير من المواضيع السياسية والاجتماعية.

09:33

مواضيع متنوعة يناقشها زافين في "سيرة وكملت" الليلة

يطل الإعلامي زافين، في حلقة جديدة من برنامج "سيرة وكملت" على قناة الجديد، حيث يناقش الكثير من المواضيع السياسية والاجتماعية.

وفاة الموسيقار ناصر الصالح.. أحلام وأصالة تعلقان بتأثر
07:38

وفاة الموسيقار ناصر الصالح.. أحلام وأصالة تعلقان بتأثر

رحل عن عالمنا الموسيقار السعودي ناصر الصالح في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة 31 يناير 2025.

07:38

وفاة الموسيقار ناصر الصالح.. أحلام وأصالة تعلقان بتأثر

رحل عن عالمنا الموسيقار السعودي ناصر الصالح في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة 31 يناير 2025.

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025