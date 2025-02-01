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وفاة المغنية والممثلة البريطانية ماريان فايثفول عن 78 عاما
وفاة المغنية والممثلة البريطانية ماريان فايثفول عن 78 عاما
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وفاة المغنية والممثلة البريطانية ماريان فايثفول عن 78 عاما

فن

2025-02-01 | 03:30
وفاة المغنية والممثلة البريطانية ماريان فايثفول عن 78 عاما
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Aljadeed
وفاة المغنية والممثلة البريطانية ماريان فايثفول عن 78 عاما

توفيت المغنية والممثلة البريطانية ماريان فايثفول التي اشتهرت خصوصا بأغنيتها "آز تيرز غو باي"، عن عمر ناهز 78 عاما في لندن، على ما أعلن ناطق باسمها الخميس.


وقال الناطق في بيان تلقته وكالة فرانس برس "بحزن عميق نعلن وفاة المغنية والمؤلفة والممثلة ماريان فايثفول. لقد توفيت بسلام في لندن محاطة بعائلتها".

وقد اكتشف موهبة المغنية مدير أعمال فرقة "رولينغ ستونز" آندي أولدهام، وعندما كانت تبلغ 17 سنة فقط، برزت أغنيتها "آز تيرز غو باي" في قائمة الأغاني العشرة الأولى في بريطانيا. وهذه الأغنية من كتابة ميك جاغر وكيث ريتشاردز.

وشهدت مسيرة الراحلة المهنية فترات صاعدة وأخرى هابطة بسبب مشاكل تتعلق بإدمانها على المخدرات، وأخذتها مسيرتها أيضا إلى المسرح والسينما، تحت إشراف جان لوك غودار، وصوفيا كوبولا، وباتريس شيرو.

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