وفاة المغنية والممثلة البريطانية ماريان فايثفول عن 78 عاما



وقال الناطق في بيان تلقته وكالة فرانس برس "بحزن عميق نعلن وفاة المغنية والمؤلفة والممثلة ماريان فايثفول. لقد توفيت بسلام في لندن محاطة بعائلتها".



وقد اكتشف موهبة المغنية مدير أعمال فرقة "رولينغ ستونز" آندي أولدهام، وعندما كانت تبلغ 17 سنة فقط، برزت أغنيتها "آز تيرز غو باي" في قائمة الأغاني العشرة الأولى في بريطانيا. وهذه الأغنية من كتابة ميك جاغر وكيث ريتشاردز.



وشهدت مسيرة الراحلة المهنية فترات صاعدة وأخرى هابطة بسبب مشاكل تتعلق بإدمانها على المخدرات، وأخذتها مسيرتها أيضا إلى المسرح والسينما، تحت إشراف جان لوك غودار، وصوفيا كوبولا، وباتريس شيرو.