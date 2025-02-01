اول ظهور لـ نانسي عجرم وزوجها فادي الهاشم بعد شائعة طلاقهما
لا يزال اسم الفنانة اللبنانية نانسي عجرم يتصدر حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي والمتابعين، بعد انتشار شائعة طلاقها من زوجها طبيب الاسنان فادي الهاشم في الأيام القليلة الماضية، بعد تغريدة كتبتها نانسي على حسابها عبر منصة "اكس" اثارت من خلالها التساؤلات حول طبيعة علاقتها بزوجها.
وفي الساعات الماضية، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة صور ومقاطع فيديو لـ نانسي وزوجها فادي الهاشم وبناتهما، خلال الاحتفال بعيد ميلاد ابنتهما الصغرى ليا، حيث كانت علامات السعادة والفرح والحب واضحة على افراد العائلة، ما اعتبره المتابعون بمقابة رد حاسم على كل ما اشيع سابقا.