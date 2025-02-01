اول ظهور لـ نانسي عجرم وزوجها فادي الهاشم بعد شائعة طلاقهما

وفي الساعات الماضية، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة صور ومقاطع فيديو لـ نانسي وزوجها فادي الهاشم وبناتهما، خلال الاحتفال بعيد ميلاد ابنتهما الصغرى ليا، حيث كانت علامات السعادة والفرح والحب واضحة على افراد العائلة، ما اعتبره المتابعون بمقابة رد حاسم على كل ما اشيع سابقا.