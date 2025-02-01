بعد طلاقها..هنا الزاهد تفاجئ الجمهور

وأعلنت النجمة خلال لقائها مع الإعلامية منى الشاذلي دايما أتشد للراجل الأكبر مني بشوية حلوين، وأقل حاجة 10 سنين، عمري ما أحب حد أكبر مني مثلا بسنتين أو تلاتة، ودي مش عقدة بس حاجة جوايا، وعلى فكرة أنا بضحك وأهزر بس مخي كبير جدا".



كما بينت أنها ترحب بالارتباط، وتفضل أن ترتبط بشخص من خارج الوسط الفني، وقالت "نفسي ارتبط ومش عايزة حد في الوسط الفني، لا مخرج ولا منتج وبعيد كل البعد عن المجال".



وتابعت: "كده أحسن لكن يكون متفهم إن الشغل صعب شوية، ويشجعني ويديني دعم وأنا هدعمه، وأكيد طيب وحنين، وشخصيته قوية جدا بس معايا كيوت".