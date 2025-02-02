فيديو مسرب من كواليس القدر يتصدر.. ماذا حصل بين قصي خولي ورندة كعدي؟

تصدر مقطع فيديو مسرب من كواليس تصوير مسلسل "القدر" من بطولة الممثل السوري قصي خولي والممثلتين السورية ديمة قندلفت واللبنانية رزان جمال، الى جانب نخبة من نجوم الفن بين سوريا ولبنان، حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ما حصل بين نجوم العمل.

