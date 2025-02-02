فيديو مسرب من كواليس القدر يتصدر.. ماذا حصل بين قصي خولي ورندة كعدي؟

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A post shared by Nabila Jadallah (@nabilajadallah)
A post shared by Nabila Jadallah (@nabilajadallah)
تصدر اسم الفنان السوري ناصيف زيتون حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات المهتمة بالأخبار الفنية، وذلك بعد المقابلة التي اجراها على هامش حفل جوي اووردز 2025.
احتفلت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم بعيد ميلاد ابنتها الصغيرة "ليا" حيث شاركت عجرم فيديوهات وصور عبر حساباتها الخاصة في مواقع التواصل الاجتماعي تجمعها باسرتها بهذه المناسبة.
حلقة جديدة من برنامج "بيت الشعر" تستقبل فيها الصحفية ميشال تويني زميلتها ميديا عازوري في حديث صريح وجريء عن طفولة ميديا في ظل والدها الطبيب النفسي وتجربتها في الاعلام قبل وبعد تعلمها اللغة العربية، بالاضافة الى رأيها بمختلف المواضيع.