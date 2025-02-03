وسام فارس يحتفل بعيد ميلاد زوجته سارة أبي كنعان بطريقة مميزة

ووثّقت أبي كنعان في المقطع لحظة احتفالها بهذه المناسبة إلى جانب زوجها الممثل اللبناني وسام فارس وعائلتها.
وأرفقت أبي كنعان المقطع بعبارة: "سنة أخرى، فصل آخر مليء بالحب والامتنان. أشكر بلا حدود شريك حياتي، رفيق روحي، زوجي، كل شيء بالنسبة لي لجعله هذا العام مميزًا للغاية بفضل دعمه وتفهمه الذي لا يتزعزع. أنا محظوظة أن يكون لدي عائلة أعشقها وأصدقاء ليسوا أقل من هدية".
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A post shared by Sara Abi Kanaan (@saraabikanaanofficial)
A post shared by Sara Abi Kanaan (@saraabikanaanofficial)
تستعد الفنانة المصرية مروة ناجي، للقاء جمهورها في لبنان بحفل فني يوم 8 شباط/فبراير الحالي، في Beirut Hall Avenue في سنّ الفيل.
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