مكسيم خليل بتصريح مفاجئ عن الإدارة الجديدة: لا أحد يعلو فوق سوريا
لا يزال اسم الممثل السوري مكسيم خليل يتصدر حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد هجومه مؤخرا على الإدارة الجديدة في سورية برئاسية احمد الشرع، عقب انتشار مقطع فيديو للعدد من التلاميذ في احدى المدارس السورية وهم يقفون احتراما لصورة احمد الشرع.
الجديد في القضية هو ما كتبه مكسيم على حسابه عبر منصة "اكس"، اذ قال: "قديش حلو لما تحس انه الدولة هي بتوعّي الناس وبتاخد إجراءات حقيقية ضد ظاهرة التقديس ووضع الصور على العلم السوري ".
وتابع: "أما بالنسبة للأشخاص المروجين لهذه المظاهر.. تذكروا أنه الثورة السورية قاتلت ١٤ سنة وقدمت الكثير من الأرواح لتخلصك من هذه الظاهرة المهينة.. تعال استمتع معنا وشاركنا بمبدأ.. "لا أحد يعلو فوق سوريا وعلمها وشعبها ".. الحب والاحترام شي والتقديس شي آخر".