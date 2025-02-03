مكسيم خليل بتصريح مفاجئ عن الإدارة الجديدة: لا أحد يعلو فوق سوريا

قديش حلو لما تحس انه الدولة هي بتوعّي الناس و بتاخد إجراءات حقيقية ضد ظاهرة التقديس ووضع الصور على العلم السوري !

أما بالنسبة للأشخاص المروجين لهذه المظاهر..

تذكروا أنه الثورة السورية قاتلت ١٤ سنة وقدمت الكثير من الأرواح لتخلصك من هذه الظاهرة المهينة.

تعال استمتع معنا وشاركنا… — maxim khalil (@MaximKhalil) February 2, 2025

الجديد في القضية هو ما كتبه مكسيم على حسابه عبر منصة "اكس"، اذ قال: "قديش حلو لما تحس انه الدولة هي بتوعّي الناس وبتاخد إجراءات حقيقية ضد ظاهرة التقديس ووضع الصور على العلم السوري ".وتابع: "أما بالنسبة للأشخاص المروجين لهذه المظاهر.. تذكروا أنه الثورة السورية قاتلت ١٤ سنة وقدمت الكثير من الأرواح لتخلصك من هذه الظاهرة المهينة.. تعال استمتع معنا وشاركنا بمبدأ.. "لا أحد يعلو فوق سوريا وعلمها وشعبها ".. الحب والاحترام شي والتقديس شي آخر".