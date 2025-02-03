لأول مرة..بيونسيه تتوج مسيرتها الفنية في حفل" غرامي"

وتشكّل هذه الجائزة التي تعدّ الأبرز بين جوائز غرامي المساوية موسيقيا من حيث مكانتها لجوائز الأوسكار السينمائية، تكريسا للمغنية البالغة 43 عاما التي فازت أيضا بجائزتي غرامي إضافيتين الأحد، بينهما أفضل ألبوم كانتري.



وحصل المغني كندريك لامار على جائزتين رئيسيتين، إحداهما تلك المخصصة لأفضل أغنية، والثاني لأفضل تسجيل لهذا العام، عن أغنيته "نات لايك آس"، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".