إيناس الدغيدي تفتح قلبها لأول مرة في " الفصول الاربعة" مع علي ياسين

لا تزال النجمة دنيا بطمة بعيدة عن الأضواء والسوشيال ميديا بعد خروجها من السجن، ويبدو أنها تمنح نفسها بعض الوقت لاستعادة شكلها وروتين العناية الخاص بها، إضافة الى تعويض ابنتيها الحنان والاهتمام بعد أن قبعت لعام كامل في السجن.

