فيديو مسرب لـ نانسي عجرم من كواليس " طول عمري نجمة " يتصدر

وفي الساعات القليلة الماضية، شاركت نانسي عجرم مع متابعيها على حسابها عبر انستغرام، مقطع فيديو من كواليس تصوير كليب "طول عمري نجمة"، ظهرت فيه نانسي خلال التصوير اذ كانت تنفّذ ما يطلبه منها مخرج الكليب، الا انه قال لها في النهاية ان تضرب الممثل بكوب الماء، فعمدت نانسي الى تنفيذ هذا الطلب الا ان المخرج سارع واوقفها قائلا: "عم امزح"، لتدخل نانسي بنوبة ضحك.الفيديو لاقى تفاعلا كبيرا بين المتابعين، اذ عبروا عن حبهم الكبير لـ نانسي واثنوا على عفويتها وأبدوا بالمقابل اعجابهم الكبير بالفيديو كليب مشيدين بموهبتها التمثيلية المميزة التي تثبتها في كل عمل فني لها.