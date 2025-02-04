فيديو مسرب لـ نانسي عجرم من كواليس " طول عمري نجمة " يتصدر

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A post shared by Nancy Ajram (@nancyajram)
A post shared by Nancy Ajram (@nancyajram)
لا تزال النجمة دنيا بطمة بعيدة عن الأضواء والسوشيال ميديا بعد خروجها من السجن، ويبدو أنها تمنح نفسها بعض الوقت لاستعادة شكلها وروتين العناية الخاص بها، إضافة الى تعويض ابنتيها الحنان والاهتمام بعد أن قبعت لعام كامل في السجن.
لايزال اسم نجم بوليوود سيف علي خان يتصدر حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن تعرض إلى الطعن 6 مرات من قبل مجهول خلال محاولة لسرقة منزله قبل أيام، ونقل إلى المستشفى للخضوع إلى عملية جراحية .
علق الفنان السوري الشاب الشامي، على كلام النجم اللبناني وليد توفيق عنه، خلال حلوله ضيفا ضمن برنامج "مع رابعة" على قناة الجديد، حيث أشاد بموهبته وأكد أنه نجم وسيكون له مستقبل مميز.