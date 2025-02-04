استقبال حافل لـ ماجدة الرومي من حرم سلطان عمان

حظيت النجمة اللبنانية ماجدة الرومي باستقبالٍ رسمي من السيدة الجليلة عهد بنت عبدالله البوسعيدية، حرم جلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان.



وجاء ذلك في أثناء تواجدها في سلطنة عُمان، بعد أن أحيت حفلين غنائيين على مسرح دار الأوبرا العُمانية.

وشاركت الصفحة المختصة بالتعريف بالأسرة الحاكمة في عُمان عبر "إنستغرام"، مجموعةً من الصور التي جمعت عهد بنت عبدالله البوسعيدية بماجدة الرومي في قصر البركة العامر.



وأرفقت الصفحة الصور بتعليقٍ جاء فيه: رحبت السيدة الجليلة بالفنانة، متمنيةً لها زيارة طيبة وممتعة في بلدها الثاني وبين جمهورها العزيز.

وحول ما جرى في اللقاء، أشارت الصفحة إلى أن اللقاء تناول الأحاديث الودية والعلاقات التاريخية بين سلطنة عُمان والجمهورية اللبنانية، خاصة في المجالات الثقافية والفنية والاجتماعية.

كما أوضحت الصفحة أن ماجدة الرومي استعرضت في اللقاء أبرز محطات مسيرتها الفنية، معربةً عن سعادتها وامتنانها لحفاوة الاستقبال والتقدير الذي لقيته منذ وصولها إلى سلطنة عُمان.



وأشارت الصفحة أيضًا، إلى أن السيدة الجليلة تمنت للنجمة دوام التألق والعطاء في مسيرتها الفنية، ولبلدها لبنان الاستقرار والازدهار.