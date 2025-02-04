بعد إشادة وليد توفيق به.. الشامي يعلق: شهادة أعتز بها

الاستاذ الكبير وليد توفيق حكي عني كلام جميل وشهادة كبيرة بعتز فيها… وأنا فرحت كتير بكلامه ونشرته لأنه بيعنيلي كتير. بتشكره مرة تانية من كل قلبي



أما بالنسبة للموضوع التاني، يلي ماخصو بالأول

لما قلت منتج موسيقي، هو لأن أنا بكتب الكلمات وبألف الألحان، والأغاني ملكي وبأنتجهم… — Al Shami (@AlShamiMusic) February 3, 2025

وكتب الشامي في تغريدة على حسابه عبر منصة "اكس": "الاستاذ الكبير وليد توفيق حكي عني كلام جميل وشهادة كبيرة بعتز فيها.. وأنا فرحت كتير بكلامه ونشرته لأنه بيعنيلي كتير.. بتشكره مرة تانية من كل قلبي".وتابع: "أما بالنسبة للموضوع التاني، يلي ماخصو بالأول، لما قلت منتج موسيقي، هو لأن أنا بكتب الكلمات وبألف الألحان، والأغاني ملكي وبأنتجهم بنفسي هاد التعبير بيعبر عن شغلي بالفن، لأنه جزء كبير من هويتي وشغفي، وحقي الطبيعي صرّح انو ماحدا بيأنتج لي وبيملكلي ارشيفي ، بما اني ضمن الاحترام ف مافي داعي حدا يتحسس من حقي الطبيعي".وختم كلامه قائلا: "أنا معي شركة إدارة أعمال Music Is My Life، وهي المسؤولة عن إدارة اعمالي والمشورة والنصح.. بفتخر إنها جزء كبير من رحلتي ورؤيتي الفنية ومتل مادائماً بقول هنن عيلتي التانية".