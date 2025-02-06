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شيرين عبد الوهاب تنتصر على روتانا و محاميها يكشف التفاصيل
شيرين عبد الوهاب تنتصر على روتانا و محاميها يكشف التفاصيل
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شيرين عبد الوهاب تنتصر على روتانا و محاميها يكشف التفاصيل

فن

2025-02-06 | 03:49
شيرين عبد الوهاب تنتصر على روتانا و محاميها يكشف التفاصيل
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شيرين عبد الوهاب تنتصر على روتانا و محاميها يكشف التفاصيل

يبدو أن عودة شيرين عبد الوهاب الرسمية إلى الغناء باتت أقرب من أي وقت مضى، وأن محاولاتها للعودة أتت أولى نتائجها في بداية 2025، وذلك بعدما كشفت عن التطورات القضائية الأخيرة في أزمتها مع شركة روتانا، وأكدت انتهاء الأزمة بحكم قضائي لصالحها.

وبعد أكثر من عام من القضايا المتبادلة بين الفنانة المصرية وشركة روتانا، وهي القضية التي أصبحت القضية الأولى في الوسط الفني، بسبب تبادل الاتهامات بين الطرفين وتطور الأزمة إلى حذف أغاني شيرين عبد الوهاب الجديدة العام الماضي، احتفل ياسر قنطوش، محامي شيرين عبد الوهاب، بانتصارها القضائي أخيراً على روتانا في القضية، وزف الخبر للجمهور، معلناً طي صفحة الأزمة بانتصار موكلته في المعركة القضائية.

وكشف المحامي ياسر قنطوش في بيانه أن المحكمة قضت بعدم جواز دعوى روتانا بوقف بث أغاني شيرين عبد الوهاب الجديدة وهي: "اللي يقابل حبيبي، بتمنى أنساك، ونحتفل"، والتي طرحتها شيرين عبد الوهاب العام الماضي وقامت شركة روتانا بحذفها بسبب الخلاف القانوني، كما كشف محامي شيرين عبد الوهاب عن انتصار قضائي آخر في القضية، وكشف أن المحكمة حكمت بإلزام شركة روتانا بدفع 2 مليون جنيه تعويضا عن منع بث أغانيها وذلك حكم نهائي دون استئناف، وهو ما يعني انتهاء القضية بين شيرين عبد الوهاب وروتانا أخيراً بعد أكثر من عام على اندلاع الأزمة بينهما.

 

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