علياء سعيد تثير الجدل بتعليقها عن اول ظهور لـ زوجة الرئيس أحمد الشرع: بتشبهنا

أوقفت وزارة التعليم العالي الدكتورة الجامعية في كلية الإعلام بجامعة دمشق نهلة عيسى عن العمل، بعد احتجاج طلابي، الثلاثاء 4 من شباط، نادى بإقالتها على خلفية تاريخها المرتبط بالنظام السابق ألا وهي تسليم نحو 200 طالب لفرع أمن الأسد.