علياء سعيد تثير الجدل بتعليقها عن اول ظهور لـ زوجة الرئيس أحمد الشرع: بتشبهنا

وفي التفاصيل، نشرت الممثلة السورية علياء سعيد صورة عبر صفحتها الشخصية على منصة "إكس" ظهرت فيها زوجة الرئيس السوري أحمد الشرع برفقة زوجة الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، السيدة أمينة اردوغان.
وعلّقت سعيد على الصورة بالقول: "بتشبه كل بنات سوريا عنجد. لطيفة هاللطيفة".
وفي وقت سابق، أطلت علياء سعيد في مقابلة تلفزيونية في كانون الأول الماضي كشفت في خلالها عن دخولها السجن لمدة 57 يومًا.
وأخبرت كيف أنّ السجناء في سجون بشار الأسد يتعرضون لـ3 أنواع من التعذيب "نفسيّ وجسدي وجنسي".
وروت علياء معاناة النساء داخل السجون.