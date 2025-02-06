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كريستيانو رونالدو يحتفل بعيد ميلاده الاربعين بحضور عائلته
كريستيانو رونالدو يحتفل بعيد ميلاده الاربعين بحضور عائلته
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كريستيانو رونالدو يحتفل بعيد ميلاده الاربعين بحضور عائلته

فن

2025-02-06 | 07:31
كريستيانو رونالدو يحتفل بعيد ميلاده الاربعين بحضور عائلته
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Aljadeed
كريستيانو رونالدو يحتفل بعيد ميلاده الاربعين بحضور عائلته

احتفل اللاعب البرتغالي ومهاجم نادي النصر السعودي كريستيانو رونالدو بعيد ميلاد الأربعين يوم أمس الأربعاء، بحضور عائلته.

وشارك كريستيانو رونالدو يوم أمس عدد من الصور رفقة عائلته عبر صفحته الشخصية في "انستغرام"، وكتب عليها: "شكرا لكم جميعا على رسائل عيد الميلاد المذهلة، قضيت يومًا رائعًا مع العائلة والأصدقاء، ولم أستطع أن أتمنى أي شيء أفضل".

وفي ظل أجواء احتفال كريستيانو بعيد ميلاده، حظي بمفاجأة رائعة من زملائه في نادي النصر خلال التدريبات، حيث استقبله اللاعبون بالغناء وسط أجواء احتفالية رائعة.

وفي فيديو نشره النادي عبر منصة "اكس"، ظهر رونالدو وهو يدخل أرضية التدريب، ليجد زملاءه يرحبون به ويقدمون له كعكة ضخمة مخصصة له بثلاثة طوابق، تزينت بألوان النصر وصور تلخص مسيرته الأسطورية، من بداياته في سبورتينغ لشبونة، مرورًا بفتراته الذهبية في مانشستر يونايتد وريال مدريد، وصولًا إلى إنجازاته الحالية.

أما نادي ريال مدريد الذي لم ينسَ الاحتفال بنجمه السابق في يومه الكبير، ووجه له رسالة عبر حسابه في منصة "اكس"، قال فيها: "عزيزي كريستيانو، من ريال مدريد نرسل لك أحر التهاني في عيد ميلادك الأربعين. كل مدريديستا فخور بالأسطورة التي أنت عليها وما تمثله في تاريخنا. استمتع بيومك مع عائلتك وأحبائك."

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