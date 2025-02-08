سيف الدين سبيعي عن الرئيس احمد الشرع: أخشى ان يكرر حقبة الأسد

وفي التفاصيل، وخلال مقابلة له عبر "سكاي نيوز عربية"، لفت سبيعي إلى ان رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا أحمد الشرع شخصية كاريزماتية ناجحة ويعمل على تحسين نفسه من حيث الأداء والظهور والخطاب، الا انه سأل: "ولكن ما هو مشروعه؟".وأضاف سبيعي: "حتى الآن الشرع لم يظهر ويتحدث للناس منذ تسلمه الحكم في البلاد ولو حتى في رسالة متلفزة ليشرح لهم ما يحدث.. يجب الا نسكت بعد الآن وان نكرر خطأ أهلنا في أول السبعينات عندما استلم حافظ الأسد الحكم في سوريا من دون ان يحاسبه أحد.. وأنا أتحدث الآن للتاريخ".الى ذلك قال سبيعي: "أخشى ان يكرر الشرع حقبة الأسد وأنا خائف من حدوث أمر سيئ لسوريا".