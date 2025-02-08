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شمس الكويتية في حديث تجاوز الخطوط الحمراء: المرأة المستقلة رح تعنس
شمس الكويتية في حديث تجاوز الخطوط الحمراء: المرأة المستقلة رح تعنس
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شمس الكويتية في حديث تجاوز الخطوط الحمراء: المرأة المستقلة رح تعنس

فن

2025-02-08 | 13:30
شمس الكويتية في حديث تجاوز الخطوط الحمراء: المرأة المستقلة رح تعنس
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Aljadeed
شمس الكويتية في حديث تجاوز الخطوط الحمراء: المرأة المستقلة رح تعنس

تطل الإعلامية اللبنانية رابعة الزيات، بحلقة مميزة من برنامج "مع رابعة" على قناة الجديد، حيث تستضيف عدد من النجوم والشخصيات الفنية والإعلامية، ضمن أجواء مميزة وحماسية.

ابرز ضيوف رابعة الزيات اليوم، الفنانة شمس الكويتية، الممثلة ومقدمة البرامج رولا شامية، المحلل السياسي جوزيف أبو فاضل والفنان كريم الشاذلي، في حلقة مليئة بالفرح والضحك والتصريحات الجريئة.
وفي الحلقة، تجاوزت الفنانة شمس الكويتية الخطوط الحمراء بتصريحاتها الجريئة.
تابعوا المزيد في الفيديو المرفق.

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