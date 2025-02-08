شمس الكويتية في حديث تجاوز الخطوط الحمراء: المرأة المستقلة رح تعنس

تطل الإعلامية اللبنانية رابعة الزيات، بحلقة مميزة من برنامج "مع رابعة" على قناة الجديد، حيث تستضيف عدد من النجوم والشخصيات الفنية والإعلامية، ضمن أجواء مميزة وحماسية.

